Министр обороны Израиля заявил, что страна передаст России всю информацию по гибели Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Израиль не будет скрывать информацию о деятельности своих ВВС в момент инцидента с Ил-20 и передаст российской стороне все данные по гибели самолета, для чего в Москву 20 сентября направилась делегация израильских военных во главе с командующим ВВС еврейского государства Амикамом Норкиным. С таким заявлением выступил в четверг израильский министр обороны Авигдор Либерман в интервью официальному армейскому радио " Галей ЦАХАЛ ".

"Мы действуем однозначно открыто, мы сказали российской стороне, что готовы передать всю информацию, все данные", - сказал глава оборонного ведомства Израиля, отметив, что еврейское государство "обычно не раскрывает деталей деятельности ВВС".

На этот раз "командир израильских ВВС направился в Россию, нам нечего скрывать, - продолжил Либерман. - Мы продолжаем вести очень открытый и честный диалог с Россией, и очевидно, что в этом случае речь идет о трагическом стечении обстоятельств, но вся ответственность за него лежит на сирийской армии". Израиль "будет и впредь делать все возможное для предупреждения закрепления Ирана в Сирии в военном плане", добавил он.

Глава оборонного ведомства еврейского государства напомнил, что Израиль "выразил сожаление в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате действий сирийской армии" и подтвердил в ответ на вопрос ведущего, что разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Он вновь повторил, что еврейское государство "не вмешивается во внутренний конфликт в Сирии", но "не может согласиться на то, чтобы Иран превращал Сирию в передовую базу для атак на Израиль и логистический центр, откуда современные типы вооружений буду контрабандно передаваться ливанскому движению "Хезболлах".