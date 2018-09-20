Источник: Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября

Кризис на Украине

Украинская оппозиция: Порошенко в послании к Раде не смог предложить путь развития страны

Глава государства не выполнил обещаний, которые давал народу, подчеркнул сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Раде Юрий Бойко

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