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Brexit
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Источник: Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 17-18 ноября

Встреча пройдет в Брюсселе

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /Корр. Ася Арутюнян/. Глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"Как ожидается, Туск созовет внеплановый саммит на 17-18 ноября", - сказал он, отметив, что встреча на высшем уровне пройдет в Брюсселе.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit будет осуществлен 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
АвстрияВеликобританияТуск, ДональдBrexit
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