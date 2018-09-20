Украинская оппозиция: Порошенко в послании к Раде не смог предложить путь развития страны

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава государства Петр Порошенко в послании к Раде не смог предложить модель развития страны и, напротив, признал обнищание большинства украинцев. Такое мнение выразил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко.

"Пять лет тому назад был такой лозунг "Жить по-новому" (с ним Порошенко шел на президентские выборы - прим. ТАСС). За время реализации этого лозунга девять из десяти украинцев стали нищими. Поэтому у меня очень скептическое впечатление от выступления президента. Он хочет использовать радикальную риторику, но я не услышал, как страна будет двигаться вперед", - отметил оппозиционный политик.

Бойко подчеркнул, что людям вне стен парламента абсолютно безразличны изменения в конституции о стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО. "Украинцы не ждут от Порошенко извинений, они ожидают конкретных результатов и повышения уровня их жизни. Они ждут ответа, когда будут снижены тарифы и цены и преодолена коррупция", - сказал депутат.

Он также считает, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. "Мы должны участвовать в церковной жизни только как простые миряне. Но президент пытается вмешаться в церковные дела. Ни к чему хорошему это не приведет. Церковь должна сама решать свои проблемы", - отметил парламентарий.

По словам Бойко, выступление Порошенко в Верховной раде является политической декларацией - фактическим началом избирательной кампании, в которой президент предложил принять участие парламенту. "Мы с этим не согласны. Как глава государства, он не выполнил обещаний, которые давал украинскому народу. И сегодня мы не услышали ответа на главный вопрос - каким образом страна будет двигаться вперед, и как будут жить украинцы. Люди ждут не изменений в армии, а ждут, когда наступит мир. Вот на этот вопрос президент должен дать ответ в первую очередь", - заявил Бойко.