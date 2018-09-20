В Норвегии опасаются кибератак со стороны России во время учений НАТО

ТАСС, 20 сентября. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила опасения, что Россия или другие страны попытаются помешать проведению учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018") в стране. Об этом политик заявила Норвежскому телеграфному бюро (НТБ) в четверг.

"Мы должны учитывать, что Россия или другие страны устроят нам испытание в виде фейковых новостей или кибератак во время осенних учений НАТО", - сказала Сульберг.

Она сообщила, что Вооруженные силы и Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) "очень хорошо подготовлены" к подобным "гибридным действиям", но при этом призвала население страны внимательно отнестись к возможным угрозам в сфере информационной безопасности.

Глава пресс-службы кибервойск Норвегии Кнут Грандхаген заверил, что НАТО, норвежские спецслужбы и вооруженные силы будут осуществлять обмен информацией в ходе учений и продолжать совместную работу над предотвращением кибератак. "Мир обратит свой взор на Норвегию во время Trident Juncture, как в хорошем, так и в плохом смысле. Ясно, что на время учений повышается угроза разведывательной деятельности [иностранных государств]. Вполне логично ожидать, что некоторым будет интересно проследить за тем, чем мы занимаемся", - сказал Грандхаген.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в интервью газете Verdens Gang выразил опасения, что Россия "будет пытаться распространять ложную информацию об учениях и об их целях".

В октябре-ноябре этого года в Норвегии пройдут стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных из 31 страны, среди них как входящие в альянс государства, так и его страны-партнеры, включая, в частности, Финляндию и Швецию. Маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. Ожидается, что по окончании учений отправление на родину военных и вывоз техники будет проведен до конца декабря.