Глава Молдавии назвал наращивание сотрудничества с РФ одним из приоритетов своей работы

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал наращивание сотрудничества с Россией в сфере экономики одним из приоритетов своей работы. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС на открывающемся в четверг в Кишиневе российского-молдавском экономическом форуме, который проходит под патронатом главы республики.

"Мы заинтересованы наращивать взаимодействие в сфере экономики с Россией, которая является нашим стратегическим партнером. Со своей стороны я намерен продвигать и поддерживать инвестиционные проекты и сотрудничество между представителями бизнеса Молдавии и РФ", - сказал Додон.

Он обратил внимание на ряд инвестиционных преимуществ Молдавии для деловых кругов России. По его словам, большие возможности для притока инвестиций предоставляют подписанные республикой соглашения о свободной торговле со странами СНГ, ЕС, Центральноевропейской ассоциации свободной торговли и Турцией. Кроме того, он отметил сравнительно стабильную макроэкономическую ситуацию в стране, а также рост основных экономических показателей.

"В августе инфляция в Молдавии составила лишь 3,2%, хочу отметить также небольшую величину базисной ставки по основным операциям (6,5% - прим. ТАСС) и средневзвешенной процентной ставки по банковским кредитам (6,7% - прим. ТАСС). Валовой внутренний продукт (ВВП) в последние несколько лет увеличивался в среднем на 3,4%, что также является позитивной тенденцией", - отметил глава Молдавии.

Вместе с тем он выразил сожаление, что республика так и не стала привлекательной для жизни страной, о чем говорит массовая миграция населения. После затяжного кризиса республике не удалось вернуться даже к показателям ВВП советского периода. Сегодня на душу населения этот показатель составляет чуть больше $2 тыс., что существенно меньше, чем в странах ЕС и Евразийского экономического союза.

По данным организаторов форума, в его работе примут участие около полутысячи представителей крупного бизнеса. Он проходит при активной поддержке организаций "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.