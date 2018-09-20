Комиссия ООН получила около 4 ТБ информации о преступлениях в Сирии

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбор сведений о преступлениях в Сирии идет быстрыми темпами, имеется уже около 4 терабайт информации. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Женеве Катрин Марчи-Уэль, глава международного механизма, учрежденного в 2016 году Генассамблеей ООН для содействия проведению расследований в отношении виновных в серьезных преступлениях во время конфликта в этой стране.

"Наша деятельность по сбору сведений быстро продвигается. По состоянию на конец июля <...>, механизм собрал около 4 ТБ данных, которые включают почти 900 тыс. записей", - сказала Марчи-Уэль.

По ее словам, внимание сосредоточено на получении материалов, которые собрала Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, а также другие структуры, располагающие документами, "к которым прежде не было доступа". При этом приоритет отдан сбору материалов, "в отношении которых существует срочная необходимость обеспечить сохранность", сказала специалист.

Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой ГА резолюцией комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах.

Против этого решения выступили несколько стран, в том числе Россия, которые указывали, что Генассамблея не уполномочена создавать подобные механизмы.