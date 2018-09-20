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Brexit
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ЕС не подпишет соглашения о Brexit без договоренности по ирландской границе

Дональд Туск заявил, что решение о прогрессе переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза примут на плановом саммите в октябре в Брюсселе

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не подпишет соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) без договоренности по ирландской границе. Об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

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"Соглашения о Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по ирландской границе", - сказал он.

Туск подчеркнул, что решение о прогрессе переговоров по Brexit страны ЕС примут на плановом саммите в октябре в Брюсселе. "Мы примем решение по переговорам на саммите в октябре, где мы окончательно определимся с созывом внеоередного саммита по Brexit в ноябре", - сказал он.

Режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией остается главной проблемой переговоров. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit произойдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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