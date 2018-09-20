Денис Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы республики на назначенных на 11 ноября выборах. Это решение было озвучено в четверг на форуме общественных организаций "Будущее Донбасса", состоявшемся в центре Донецка на площади имени Ленина.

"Мы стремительно набираем скорость и останавливаться не будем... Вместе, плечом к плечу, мы пойдем навстречу нашей цели! Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики. Друзья, спасибо за вашу поддержку, у нас вместе все получится", - сказал присутствующим Пушилин.

Он акцентировал особое внимание на том, что Донецк продолжит курс погибшего в результате теракта лидера республики Александра Захарченко. "Мы продолжим дело, которому Александр Владимирович посвятил себя и за которое отдал свою жизнь. Мы защищаем выбор, сделанный народом 11 мая 2014 года, - подчеркнул Пушилин. - Убийцы Александра Захарченко просчитались. Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути".

В настоящий момент центр Донецка переполнен. По оценке Донецкого агентства новостей, здесь собралось порядка 10 тыс. человек. В форуме принимают участие делегации профсоюзов, общественных организаций и движений, руководители министерства и ведомств, депутаты народного совета, жители республики. В руках у многих флаги ДНР.

Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели Захарченко. Сообщалось, что Центризбирком ДНР начнет регистрацию кандидатов на пост главы ДНР 21 сентября.

В Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ Борис Грызлов, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат. Более того, как напомнил полпред РФ, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса, однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение вопроса на заседаниях контактной группы.