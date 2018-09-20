Юнкер: Еврокомиссия полностью готова к провалу переговоров по Brexit

АЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), но стремится избежать этого. Об этом заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"Это соглашение должно быть готово к октябрю, время поджимает. Отсутствие соглашения [по Brexit] - это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Еврокомиссия готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения. Не беспокойтесь и будьте счастливы", - заявил глава Еврокомиссии.

"Мы намерены всеми силами избегать "жесткого выхода" Великобритании (без соглашения - прим. ТАСС), поэтому я не вижу оснований обсуждать сейчас сценарий отсутствия соглашения. Я надеюсь, что достижение соглашения - это более реалистичный сценарий", - заявил в свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц.

В ходе двухдневной неформальной встречи глав государств и правительств ЕС Brexit стал ключевой темой, однако никакого практического сближения позиций достичь не удалось. На итоговой пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что окончательная оценка переговорам по Brеxit будет дана на плановом саммите в Брюсселе в октябре, где будет принято решение о созыве внеочередного саммита по Brexit в ноябре. Туск также подчеркнул, что Брюссель "не намерен отступать по трем ключевым позициям: четкое решение по ирландской границе, права граждан и сохранение целостности европейского рынка".

Главной проблемой переговоров сегодня остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить парламенты всех государств Евросоюза, Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit произойдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.