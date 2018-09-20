Глава Союза добровольцев Донбасса: Пушилин имеет все шансы победить на выборах главы ДНР

"Денис Пушилин - один из отцов-основателей республики. Да, он не был активным участником боевых действий, не ходил в атаку. Но он один из тех людей, кто в марте-апреле 2014 года стоял у истоков государственного строительства Донецкой республики. Еще тогда он проявил себя как чрезвычайно активный и работоспособный деятель", - сказал Бородай.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, знающий Дениса Пушилина с 2014 года, уверен в его высоких шансах на победу на выборах главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), назначенных на 11 ноября.

За прошедшие с тех пор годы Пушилин, по его словам, получил опыт парламентской работы. "Денис Пушилин прогрессировал как политик парламентского типа. Прогрессировал существенно. У него появились такие качества, как дисциплина и ответственность за свои слова", - продолжил глава Союза добровольцев Донбасса.

После убийства в начале сентября лидера ДНР Александра Захарченко Денис Пушилин стал исполнять обязанности главы республики. "Сейчас на него легло бремя исполнительной власти. Это всегда бремя, а в условиях ДНР это особенно тяжелая, непростая работа. Полагаю, что он с ней справится", - заключил Бородай.

Решение о проведении 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР было сделано через неделю после гибели Захарченко в результате теракта. В Москве проведение выборов в республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ Борис Грызлов, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

Более того, как напомнил полпред РФ, местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений, должны состояться на основе закона об особом статусе Донбасса. Однако именно украинская сторона вот уже четыре года уклоняется от реализации этого пункта, в том числе упорно блокируя обсуждение данного вопроса на заседаниях контактной группы.