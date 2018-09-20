Макрон ждет новых предложений от Лондона по единому рынку и ирландской границе к октябрю

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает новых предложений от Лондона по единому европейскому рынку и ирландской границе к октябрю.

Великобритания и ЕС могут перенести сделку по Brexit. Что мешает им договориться?

"Настал момент истины по Brexit, необходимо использовать ближайшие недели, чтобы продвинуться по этим вопросам", - сказал Макрон. Он заявил, что предложения Лондона "совершенно неприемлемы в нынешней форме по экономическим аспектам", поскольку они "не учитывают целостность единого рынка".

Макрон заявил, что встреча в Зальцбурге позволила ему обсудить эти предложения с британским премьер-министром Терезой Мэй.

"Мы должны защищать единый рынок, мы вновь подтвердили наше намерение не уступать в этом вопросе", - сказал Макрон. "Я надеюсь, что мы сможем обсудить в октябре новые британские предложения, которые позволят решить вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС".

Французский лидер заявил, что "важно сохранять при обсуждении этих вопросов ясность и спокойствие, потому что вокруг этого много нервозности".

Кроме того, Макрон заявил, что Евросоюз никогда не примет соглашение с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества, если оно будет наносить ущерб последнему.

"Мы никогда не примем сделку, которая будет наносить вред Евросоюзу и его целостности, потому что я уважаю суверенитет и Великобритании, и Евросоюза. Я здесь, чтобы защищать интересы граждан моей страны и нашего общего проекта", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что предпочитает ЕС: сценарий без сделки или "плохую сделку". Макрон добавил, что защищает не только интересы граждан его страны, но и интересы всех европейцев.

Укрепление границ ЕС

Президент Франции также читает необходимым укрепить границы ЕС, чтобы эффективнее бороться с нелегальной миграцией.

"Существует большой консенсус по поводу необходимости укрепить границы ЕС, укрепить Frontex", - сказал Макрон. "Если мы хотим лучше защищать наших граждан, необходимо инвестировать в нашу организацию, чтобы лучше защитить наши границы", - добавил французский лидер. Он напомнил, что в 2016 году Франция и Германия были первыми странами по числу запросов о предоставлении убежища.

Макрон также высказался за "укрепление диалога со странами происхождения мигрантов, в частности с африканскими государствами". Он напомнил, что "ЕС принял инвестиционный план, который позволяет поддержать инвестиции в Африке". "Эту работу необходимо продолжить, как и выстраивание диалога со странами исхода и транзита мигрантов", - подчеркнул французский лидер.

Он заявил, что европейские страны "должны более эффективно бороться с нелегальным трафиком мигрантов и улучшить европейскую политику их возвращения на родину". "Для этого мы договорились усилить нашу координацию с африканскими странами", - сообщил Макрон.