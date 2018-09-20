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СМИ: Индия успешно испытала тактическую баллистическую ракету Prahaar

Предполагается, что ракета будет способна с высокой точностью поражать цели на дальности до 150 км

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Индия провела в четверг успешные испытания тактической баллистической ракеты Prahaar. Об этом сообщает информационное агентство IANS.

По его информации, пуск ракеты был произведен на полигоне в восточном штате Одиша с мобильной пусковой установки. Испытания прошли в условиях сильного ливня.

Prahaar - баллистическая твердотопливная ракета, созданная Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Планируется, что данная тактическая ракета будет способна с высокой точностью поражать цели на дальности до 150 км.

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