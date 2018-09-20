Глава МИД Венгрии заявил, что не допустит запугивания венгров Закарпатья

ТАСС, 20 сентября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил попытку "запугать" венгров, проживающих на территории Закарпатской области, и заявил, что возражения Украины против двойного гражданства указывают на отсутствие готовности к евроинтеграции. Заявление Сийярто опубликовано на сайте венгерского МИД в четверг.

"Правительство не позволит украинской администрации еще больше ухудшить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их самым решительным образом", - сказал Сийярто. "Двойное гражданство является повседневной практикой в рамках ЕС, и соответственно возражения Украины не указывают на то, что Киев серьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО". Министр также отметил, что Украина должна признать свои международные обязательства, а также тот факт, что "150-тысячное венгерское меньшинство, проживающее в Украине, все еще имеет права, даже если Украина пытается их нарушить".

В среду в интернете было опубликовано видео о вручении паспортов Венгрии в консульстве страны в городе Берегово Закарпатской области Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду заявил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии. В Будапеште намерение Украины выслать консула расценивают как недружественный и рискованный шаг, который "поставил бы отношения между двумя странами в другое измерение и не остался бы без ответа".

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особенно обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет для нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местная венгерская община. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Весной нынешнего года посол Венгрии в Киеве Эрно Кешкень в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье, после чего МИД Украины обвинил его в превышении дипломатических полномочий.