Захарова: Совбез ООН должен отреагировать на снабжение Нидерландами террористов в Сирии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности и Совет по правам человека ООН должны отреагировать на факты преступной помощи со стороны правительства Нидерландов террористическим группировкам в Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД обратил внимание на разгорающийся в Нидерландах скандал, который был спровоцирован журналистским расследованием. В частности, по его результатам обнаружились свидетельства "оказания голландским правительством помощи сирийским террористическим группировкам". Захарова подчеркнула, что антиправительственные группы, получавшие финансирование от голландского правительства, признаны террористическими в самих Нидерландах.

"Этим структурам по официальной линии в Нидерландах оказывалась помощь. Так называемая нелетальная помощь представляла собой поставки различного обмундирования, пикапов, спутниковых телефонов на общую сумму €25 млн", - сказала официальный представитель МИД.

"При этом голландское правительство отдавало себе отчет в том, что поставляемые средства могу использоваться далеко не в мирных целях", - добавила Захарова. Она отметила, что несмотря на эти факты западные коллеги на предложения помочь в восстановлении гражданской инфраструктуры Сирии ссылаются на отсутствие денег.

"Очевидно, что поддержка сирийских антиправительственных сил, осуществлялась в полном нарушении норм международного права. являлась прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - сказала Захарова. "Мы убеждены, что международное сообщество, а именно: Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека ООН, должны отреагировать на вновь открывшиеся факты двойных стандартов. Причем это абсолютно возмутительные данные, которые мы сейчас видим: по сути, это просто преступная помощь террористам со стороны официальных властей Нидерландов", - заключила она.