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Дело Сергея Скрипаля

Мэй сообщила, что проинформировала лидеров ЕС о расследовании инцидента в Солсбери

Премьер-министр Великобритании заявила, что реакция представителей стран ЕС свидетельствует о коллективной решимости защищать международную систему, основанную на правилах

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала своих коллег из стран Европейского союза о расследовании мартовского инцидента в английском городе Солсбери. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции в Зальцбурге, организованной по завершении состоявшегося здесь неформального саммита ЕС.

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"Этим утром у нас состоялась сессия, посвященная вопросам внутренней безопасности, где я предоставила последнюю информацию, касающуюся Солсбери. Я поблагодарила лидеров стран ЕС за их решительный ответ на безрассудное и преступное действие двух офицеров российского ГРУ", - сообщила глава британского правительства.

По утверждению Мэй, эта реакция свидетельствует о наличии у европейских партнеров Соединенного Королевства "коллективной решимости защищать международную систему, основанную на правилах".

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.

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ВеликобританияМэй, ТерезаДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей Викторович
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