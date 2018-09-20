США отправят на Украину боевые самолеты и 450 военных для участия в учениях "Чистое небо"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Военно-воздушные силы США отправят порядка 450 человек для участия в международных военных учениях "Чистое небо - 2018", которые должны состояться с 8 по 19 октября на территории Украины. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы ВВС США Тристан Хиндерлитер.
"США планируют отправить около 450 человек из личного состава с баз на территории США и Европы. Порядка 250 из них будут принимать [непосредственное] участие в учениях, остальные будут заниматься поддержкой и обеспечением", - отметил он.
ВВС США будут представлены преимущественно подразделениями Национальной гвардии штатов Калифорния и Иллинойс. В учениях будут задействованы истребители-бомбардировщики F-15C и F-15D, военно-транспортный самолет С-130J, самолеты-заправщики KC-135, беспилотники MQ-9 Reaper.
Как ранее объявило минобороны Украины, в ходе маневров с участием военных из Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины и Эстонии планируется осуществить около 330 самолето-вылетов, "общее количество военнослужащих, которые будут задействованы в учениях - до 700 человек", в том числе 350 украинских военных. "Район учений: воздушное пространство западной и центральной частей Украины", - уточнили в украинском военном ведомстве.
Целью маневров названо "повышение уровня подготовки экипажей во время выполнения тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран- членов НАТО при ведении совместных воздушных операций".