Мэй призвала ЕС ускорить создание механизма введения санкций за применение химоружия

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала глав государств и правительств 27 стран Евросоюза ускорить создание нового механизма введения санкций за применение химического оружия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС на полях неформального саммита в Зальцбурге.

"Премьер Мэй проинформировала лидеров о ходе расследования по "делу Скрипаля", поблагодарила за поддержку и призвала ускорить создание механизма введения санкций за использование химоружия", - сказал он.

По словам дипломата, Евросоюз планирует уже до конца года создать этот механизм, который позволит вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению ЕС, за применение химического оружия. "Насколько я понимаю, работа по созданию нового режима введения санкций должна быть проделана этой осенью. Австрийское председательство должно закрыть этот вопрос до конца года", - сказал он.

В конце июня на саммите ЕС по итогам обсуждения "дела Скрипалей" главы государств и правительств стран Евросоюза решили создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия. Тогда лидеры ЕС не назвали сроки реализации инициативы.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. 5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери и заявила, что в покушении на Скрипалей подозреваются два россиянина, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.