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Reuters: истребители Великобритании и Франции поднялись для перехвата самолетов РФ

В британском минобороны заявили, что предоставят всю информацию позже
© EPA/Boglarka Bodnar

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Британский и французский истребители были подняты в воздух для перехвата предположительно российских военных самолетов в небе над Северным морем. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

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В министерстве обороны Соединенного Королевства корреспонденту ТАСС отказались прокомментировать данную информацию, указав, что ведомство не предоставляет деталей относительно "проводящихся в данный момент операций". "Мы предоставим всю информацию позднее", - сказал представитель британского военного ведомства.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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