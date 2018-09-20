Мэй пообещала представить новые предложения по решению проблемы ирландской границы

ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что Лондон в ближайшее время представит новые предложения для решения проблемы границы на острове Ирландия после Brexit. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по завершении неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

По словам Мэй, зальцбургский саммит предоставил ей возможность напрямую обсудить с лидерами стран ЕС последние предложения британского правительства по выстраиванию будущих отношений с Евросоюзом. Непосредственно перед пресс-конференцией у нее состоялся обмен мнениями на встрече с председателем [Евросовета Дональдом] Туском, который, по словам британского премьера, "подтвердил приверженность лидеров остальных 27 стран ЕС достичь соглашения [с Лондоном по условиям Brexit] скорейшим образом".

При этом Мэй подчеркнула, что сторонам переговоров необходимо обеспечить прозрачность границы на острове для движения товаров между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся в европейском сообществе Республикой Ирландия. "В том же, что касается экономического партнерства, не может быть решения, которое справилось бы с проблемой границы Северной Ирландии и не базировалось бы на беспрепятственном движении товаров", - подчеркнула глава британского правительства.

"Мы в ближайшее выдвинем наши собственные предложения", - сказала Мэй. Британский премьер не привела каких-либо подробностей, но подчеркнула, что не приемлет такой вариант решения этой проблемы, когда при отсутствии соглашения о Brexit Северная Ирландия автоматически остается частью единого рынка ЕС. Она назвала недопустимым такое развитие ситуации, при котором "Великобритания превратится в две таможенные территории".

"Проделана большая работа, и если другая сторона проявит политическую волю, то я уверена в том, что мы сможем достичь соглашения - и это в такой же мере отвечает интересам Евросоюза, как и британским", - подчеркнула британский премьер. Она также выразила убежденность в том, что представленное ранее Лондоном видение отношений Великобритании и ЕС после Brexit - так называемая Белая книга - представляет собой наилучший план для урегулирования разногласий. "Наша "Белая книга" остается единственным серьезным и вызывающими доверие предложением, которое находится на столе для переговоров для достижения этой цели", - сказала Мэй.

Ее слова фактически стали ответом на критику, ранее прозвучавшую от президента Франции Эмманюэля Макрона. Выступая перед журналистами в Зальцбурге, он назвал неприемлемыми предложения Великобритании по единому европейскому рынку и ирландской границе после выхода королевства из состава Евросоюза.

Переговоры и пограничный вопрос

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Вопрос границы между входящей в состав Великобритании Северной Ирландии и остающейся частью ЕС Республикой Ирландия является одним из самых сложных. Проблема заключается в том, что Мэй с одной стороны пообещала не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы. С другой стороны, она не приемлет, чтобы, в случае провала переговоров, таможенная граница прошла по Ирландскому морю, то есть фактически по территории Соединенного Королевства.