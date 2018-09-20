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В Раде инициируют перенос посольства Украины в Израиле в Иерусалим

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления "Об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины о переносе посольства Украины в государстве Израиль в город Иерусалим". Об этом сообщается в четверг на сайте парламента.

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Текст пояснительной записки к этому документу в электронной базе Рады пока отсутствует.

На данный момент только США и Гватемала имеют посольства в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно). Открытие американского диппредставительства привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Лига арабских государств в свою очередь назвала открытие посольства США в Иерусалиме очень опасным действием, последствия которого Вашингтон не представляет.

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УкраинаСШАГватемалаИзраиль
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