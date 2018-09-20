Главком ВВС Израиля провел встречи с командованием ВВС РФ по поводу сбитого Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин провел в четверг встречи в Москве с командованием ВВС РФ по поводу гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным провела несколько встреч с командующим ВВС России и старшими должностными лицами российского командования, а также высокопоставленными представителями ВВС России, - говорится в распространенном израильскими военными коммюнике. - На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет (Ил-20 - прим. ТАСС) был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией".

"Встречи проводились в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - отметили в армии. "Переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, представители двух стран провели профессиональную, открытую и прозрачную дискуссию по различным вопросам, - продолжили в пресс-службе. - Обе стороны подчеркнули важность интересов обоих государств и продолжения реализации соглашения о деконфликтизации".

Израильские военные в российской столице также представили информацию о "продолжающихся попытках Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и переправить стратегические вооружения [ливанскому шиитскому движению] "Хезболлах", сообщили также в пресс-службе. "Израильская делегация продолжит переговоры [в российской столице] и вернется в Израиль завтра (21 сентября - прим. ТАСС), как и планировалось", - говорится в коммюнике армейского ведомства.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал согласие на то, чтобы делегация экспертов во главе с главкомом ВВС Израиля привезла в Москву свои данные по крушению Ил-20. Песков также сказал, что российский лидер в ситуации с гибелью самолета руководствуется данными Минобороны России, но добавил, что информация Израиля также будет изучена российскими экспертами.