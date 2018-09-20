Reuters: турецкий суд постановил временно выпустить из тюрьмы депутата-оппозиционера

ТАСС, 20 сентября. Турецкий апелляционный суд вынес решение приостановить тюремное заключение депутата основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Эниса Бербероглу на время действия его депутатских полномочий. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

В июне 2017 года Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение сведений о том, что Анкара поставляла оружие боевикам в Сирию. По данным обвинения, депутат в 2015 году передал прошлому главному редактору оппозиционной газеты Cumhuriyet Джану Дюндару информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала оружием боевиков-исламистов в Сирии.

В октябре 2017 года апелляционный суд Стамбула отменил решение Высшего уголовного суда о 25-летнем приговоре, однако оставил политика под стражей, и в феврале 2018 года Бербероглу получил новый срок на пять лет и 10 месяцев.

На досрочных парламентских выборах в июне политик был переизбран в состав членов парламента Турции до 2023 года. В случае переизбрания отсрочка от исполнения наказания Бербероглу будет продлена.