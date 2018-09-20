США ввели санкции против одного из департаментов Центрального военного совета КНР

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Соответствующую информацию распространило в четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как рассказал позднее в четверг журналистам представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга, "госсекретарь при координации с министром финансов ввели санкции против китайской организации - Управления вооружений [Объединенного штаба Центрального военного совета КНР] и его руководителя Ли Шанфу". "Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35 в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA. Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года. Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Департаментом подготовки войск и снабжения и "Рособоронэкспортом", который находится в санкционном списке", - отметил он.

"Я бы хотел подчеркнуть, что это первый раз, когда мы вводим санкции в рамках раздела 231 CAATSA. Это является значимым шагом", - утверждал этот представитель американской администрации. При этом он подчеркнул, что "конечной целью санкций является Россия". "Санкции в рамках CAATSA не рассчитаны на то, чтобы подрывать оборонные возможности какой-либо конкретной страны, а нацелены на то, чтобы привлечь к ответственности Россию за ее злонамеренную деятельность", - сказал чиновник.

Как пояснил позднее Госдепартамент, санкции в отношении подразделения Центрального военного совета КНР будут предполагать в том числе "отказ на выдачу экспортных лицензий" этой структуре, "запрет на проведение операций с финансовой системой Соединенных Штатов", "блокировку всей собственности", находящейся в юрисдикции США. Руководителю департамента будет запрещен въезд на американскую территорию, его счета и собственность в Соединенных Штатах будут заморожены.

Потенциальные покупатели С-400

Соединенные Штаты пока не вырабатывали решений о применении санкций против других потенциальных покупателей С-400, кроме КНР.

"Что касается других потенциальный покупателей С-400, мы пока не выработали решений о том, что делать с ними, но можете быть уверены, что мы затратили огромное количество времени, разговаривая о потенциальных покупках такой техники, как [системы] С-400 и [самолеты компании] "Сухой", с людьми по всему миру, которые могли быть заинтересованы в их приобретении или до сих пор заинтересованы. Мы ясно дали им понять, что [приобретение] таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у нас обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия ", - сказал представитель американской администрации.

"Решения по другим случаям еще предстоит принять, и самих закупок тоже пока не было", - отметил он. "Мы надеемся, что по крайней мере этот шаг (введение санкций против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу - прим. ТАСС) станет сигналом, который обозначит серьезность наших намерений и, возможно, заставит других дважды подумать об их собственных связях с российскими оборонным и разведывательным секторами", - добавил он.

Закон CAATSA

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом Дональдом Трампом летом 2017 года, он вводит различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности главы государства отменять или смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.

Данный документ позволяет американским властям вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок. Конкретный их объем при этом в законе не обозначен, это решение принимает Госдепартамент. Представители администрации США публично заверяли, что им удалось помешать России заключить контракты на несколько миллиардов долларов.