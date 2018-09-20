США внесли в черный список 33 должностных лица РФ, связанных с ее ОПК

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в четверг в свой черный список еще 33 должностных лица России, связанных с ее оборонно-промышленным комплексом. Об этом заявил в телефонной беседе с журналистами представитель американской администрации высокого ранга.

Как Россия может ответить на новые санкции США

США включили в контрольный список в части ОПК следующие три организации: ЧВК "Вагнер", ООО "Оборонлогистика" и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (бывшее КНААПО).

Никакие новые санкции против данных физических и юридических лиц не вводятся. При этом в отношении многих из них уже ранее были введены рестрикции Вашингтоном.

Теперь в этом "контрольном списке" находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, который регулирует формирование данного перечня, "любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции". Иными словами, американское законодательство предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России.

Госсекретарь Майкл Помпео "добавил [в черный список] 33 лица", которые "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России" в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил он.

Как связанные с разведкой России в список добавлены Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария и Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Коверзина, Владимир Венков, Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев, Игорь Коробов и Сергей Гизунов.

CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.