Комитет ПАСЕ по регламенту предложил изменить правила, касающиеся полномочий нацделегаций

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту предложил внести в правила изменения, усложняющие процедуру оспаривания полномочий национальных делегаций. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, опубликованном в четверг в ее Twitter.

В сообщении ассамблеи отмечается, что изменения, предложенные комитетом, призваны "усилить последовательность, легитимность и эффективность механизмов принятия решений". Проект резолюции предусматривает, в частности, "возможности оспаривания полномочий национальной делегации в начале сессии в случае, если этого потребует 1/6 часть присутствующих членов ассамблеи, представляющих не менее пяти национальных делегаций". Сейчас, как отмечается в сообщении ПАСЕ, для подобного демарша необходима поддержка не менее 30 членов ассамблеи, если речь идет о еще неутвержденных полномочиях.

"Для инициирования процедуры отмены ранее утвержденных полномочий требуется, чтобы предложение поддержали 50 членов ассамблеи, представляющих не менее двух политических групп и пяти национальных делегаций", - подчеркивается в заявлении ПАСЕ.

Процедура голосования

Что касается непосредственно процесса голосования, то, согласно предложению комитета, "для одобрения решений ассамблеи о пересмотре полномочий необходимо собрать не менее 2/3 голосов". В настоящее время для этого достаточно простого большинства поданных голосов.

Голосование по данной резолюции, основанной на докладе бельгийского парламентария Петры де Суттер, пройдет в ПАСЕ 9 октября после ее обсуждения на заседании.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России "созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы". В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предупредил, что решение о дальнейшем присутствии России в составе СЕ будет приниматься на основании поправок в регламент ассамблеи.

Санкции ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 год.