NYT: среди сторонников Трампа в США растут симпатии в отношении России и Путина

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Позитивное отношение к РФ и главе российского государства Владимиру Путину растет среди сторонников президента США Дональда Трампа, несмотря на звучащие в стране утверждения о приписываемом Москве вмешательстве в выборы. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times.

Как отмечает издание, регулярно выступающее с критикой в отношении президента США, "теплые слова Трампа о Путине и России привели к появлению среди самых преданных сторонников Трампа новой симпатии в отношении России, в особенности, к ее консерватизму в социальной сфере и к жесткой позиции по терроризму". В материале приводится обзор утверждений о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, с которыми выступают оппоненты Трампа.

"В то время, когда появляется все больше сообщений о попытках России создать помехи при проведении минувших выборов, доля республиканцев, которые положительно относятся к Путину, увеличилась более, чем вдвое (с 11% до 25%), согласно данным опроса исследовательского центра Pew Research Center, - посетовали авторы публикации. - Сейчас демократы гораздо в большей степени, нежели республиканцы, склонны воспринимать Россию как угрозу. Как показал проведенный в октябре 2017 года опрос, 63% домкратов и лишь 38 процентов республиканцев заявили, что считают "мощь и влияние России" значительной угрозой для Соединенных Штатов".

"Трамп в очередной раз навел новые порядки в партии [40-го президента США, республиканца Рональда] Рейгана: многие республиканцы теперь воспринимают страну, которую когда-то считали противником в геополитической сфере, как бастион христианства и традиционных ценностей", - констатируется в материале. В нем также утверждается, что окружение Трампа "пытается дискредитировать" расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, которое курирует спецпрокурор США Роберт Мюллер.

"Мюллер сейчас в некоторой степени скорее вызывает недоверие, чем доверие, и Трамп в этой игре немного впереди", - приводит издание слова одного из адвокатов президента США Рудольфа Джулиани. "И я полагаю, что мы, действительно, хорошо потрудились. И мой клиент рад", - добавил юрист.

Мюллер уже больше года ведет в США расследование из-за утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.