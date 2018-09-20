Российским пранкерам Лексусу и Вовану на три года запретили въезд на Украину

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российским пранкерам Лексусу и Вовану на три года въезд в страну. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Факты" со ссылкой на ответ пресс-службы СБУ.

"В июле текущего года принято решение о запрете въезда на Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер "Вован") 1986 года рождения сроком на три года, - говорится в письме спецслужбы, фотокопия которого опубликована на сайте издания. - Также в июле этого года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда на территорию Украины другому отмеченному вами гражданину РФ сроком на три года".

При этом "Факты" утверждают, что кроме Кузнецова, запрет касается пранкера Алексея Столярова, известного под псевдонимом "Лексус".

Один из последних розыгрышей пранкеров был в отношении министра обороны Украины. По данным СМИ, Вован и Лексус рассказали о телефоном разговоре со Степаном Полтораком. По их словам, розыгрыш состоялся от имени украинского президента Петра Порошенко. Телефонные хулиганы на повышенных тонах приказали главе оборонного ведомства отвести войска из зоны конфликта на востоке страны и предложили ему подать в отставку