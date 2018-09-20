Хейли: Трамп рассмотрел бы возможность встреч с Роухани и Эрдоганом в случае их запроса

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет решение о том, проводить ли встречи с президентами Ирана и Турции или иными лидерами на следующей неделе в случае поступления соответствующих запросов с их стороны. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Разумеется, если [президент Ирана Хасан] Роухани запросил встречу, президенту предстояло бы решать, хочет ли он ее проводить", - сказала она. Постпред США также выступила с утверждением, что "Иран продолжает представлять проблему" и вовлечен в происходящее "в любой опасной точке в мире".

Хейли также спросили о возможности встречи Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Думаю, если президент Эрдоган направит президенту запрос о встрече с ним, он примет решение и мы увидим, что будет дальше", - ответила она.

Хейли констатировала, что планы лидера США на предстоящую неделю "не высечены в камне". По ее словам, есть уже запланированные встречи, но, "разумеется, в любое время глава государства может запросить проведения встречи и прерогатива президента - принимать решение на этот счет".