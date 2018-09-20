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Трамп обнародовал имена двух американских военных, останки которых КНДР передала США

Останки принадлежат мастер-сержанту Чарльзу Макдэниелу и рядовому первого класса Уильяму Джонсу

ТАСС, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп обнародовал имена двух американских военных, погибших во время Корейской войны (1950-1953 годов), останки которых Пхеньян передал Вашингтону после встречи американского лидера с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп написал в четверг в своем Twitter.

По его словам, процедура идентификации показала, что переданные КНДР останки принадлежат двум военнослужащим Армии США - мастер-сержанту Чарльзу Макдэниелу из города Вернон, штат Индиана, которому в момент гибели было 32 года, и рядовому первого класса Уильяму Джонсу из округа Нэш, штат Северная Каролина, которому на момент гибели было 19 лет.

"Это первые останки американцев из Северной Кореи, которые были идентифицированы в результате моей встречи с председателем Кимом, - написал Трамп. - Эти герои вернулись домой, они могу упокоиться с миром, и можно надеться, что их семьи обретут успокоение".

2 августа Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны. Договоренность об этом была достигнута в ходе саммита президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня.

Специалисты подчеркивают, что эти останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, так как в Корейской войне сражались граждане различных стран. В Пентагоне уточнили, что многие из убитых на территории Северной Кореи военнослужащих были похоронены своими же товарищами на полях сражений. Были погибшие и среди захваченных в плен американцев.

Переданные северокорейской стороной останки были направлены в лабораторию минобороны США для экспертизы и опознания. В лаборатории работают десятки профессионалов в области антропологии, археологии, судебной стоматологии.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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