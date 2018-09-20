{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На открытие 73-й сессии ГА ООН приедут главы 84 государств

Первый крупный форум состоится 24 сентября

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Главы 84 государств будут присутствовать на будущей неделе в штаб-квартире ООН, где начинается общеполитическая дискуссия на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире международного сообщества генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Присутствие 84 глав государств и 44 глав правительств - наглядное доказательство того, что мировое сообщество испытывает доверие к ООН, - подчеркнул он. - В ходе предстоящих на будущей неделе встреч я намерен призывать к тому, чтобы страны-участницы подтвердили свои обязательства о поддержке ООН и о стремлении к созданию миропорядка, основанного на общих правилах. ООН - это необходимый всем форум для обсуждения вопросов международного сотрудничества".

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Первый крупный форум в формате Генассамблеи состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы (1918-2013). На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 28 сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияГутерриш, Антониу
Трамп утвердил новую стратегию кибербезопасности США
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что это первая за 15 лет четко сформулированная стратегия в этой области
Читать полностью