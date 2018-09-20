"Оппозиционный блок": руководство Украины готовится фальсифицировать выборы

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" считает, что, назначив новый состав Центризбиркома Украины, руководство страны готовится фальсифицировать предстоящие выборы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии в четверг.

"Власть окончательно встала на путь подготовки к фальсификации результатов предстоящих выборов, о чем свидетельствует голосование за персональный состав ЦИК и утвержденный закон об увеличении количества членов избиркома", - отмечается в документе. Эти решения, подчеркнули в пресс-службе, приняты "при полном игнорировании прав и справедливых требований "Оппозиционного блока"- третьей по численности парламентской фракции и единственной реальной оппозиционной силы в украинской политике".

По мнению оппозиционеров, "потерявшая доверие граждан власть руками послушного парламентского большинства, пытается заранее "гарантировать" себе победу на выборах".

При этом, отмечается в заявлении, несмотря на давление, запугивание и политические репрессии, "Оппозиционный блок" обещает "бороться за честные выборы". "Все антидемократические и диктаторские решения власти будут оспариваться в судах, будем бороться за каждый голос нашего избирателя. Мы твердо уверены в поддержке украинских граждан на предстоящих президентских и парламентских выборах", - подчеркивается в документе. В этой связи оппозиция попросила поддержки у представителей международного демократического сообщества и иностранных партнеров.

В четверг Верховная рада практически полностью обновила состав ЦИК. При этом было увеличено число членов комиссии с 15 до 17 человек. В то же время законопроект об увеличении числа членов ЦИК Рада одобрила накануне в спешке и с нарушением регламента. Спикер парламента Андрей Парубий зарегистрировал законопроект поздней ночью 18 сентября, а уже утром, 19 сентября, без обсуждения в зале депутаты от коалиции приняли документ без поправок и в целом. 20 сентября, документ опубликован в официальной газете Верховной рады и вступил в силу.

Наблюдатели отмечают, что увеличение числа членов ЦИК сделано в интересах президента Петра Порошенко. В новом избиркоме фракцию "Блок Петра Порошенко" представляют 6 человек. Их союзник по парламентской коалиции "Народный фронт" представлен тремя кандидатами. По одному кандидату будут иметь в новом ЦИК партия "Возрождение", депутатская группа "Воля народа", "Самопомощь" и Радикальная партия. Еще один кандидат - беспартийный. По одному кандидату будут иметь самая старая парламентская партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционный блок", и одно место остается вакантным.

Выборы президента и парламента Украины состоятся соответственно в конце марта и октября 2019 года.