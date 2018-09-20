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Трамп утвердил новую стратегию кибербезопасности США

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что это первая за 15 лет четко сформулированная стратегия в этой области

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал и утвердил новую стратегию Соединенных Штатов в области кибербезопасности, в которой внимание уделяется ответным шагам на якобы имеющие место действия в данной сфере России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом объявил в четверг на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент сегодня подписал новую стратегию кибербезопасности страны, которая является первой за последние 15 лет четко сформулированной стратегией в данной области", - подчеркнул Болтон. "Эта стратегия вступает в силу сегодня", - добавил он, уточнив, что текст документа будет вскоре обнародован.

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