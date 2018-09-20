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Главы внешнеполитических ведомств пятерки СБ ООН встретятся в четверг в Нью-Йорке

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что представители стран обсудят ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) проведут на будущей неделе совместные переговоры в Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Согласно изложенной ею информации, госсекретарь США Майкл Помпео проведет в будущий четверг встречу с коллегами, представляющими остальные страны постоянной пятерки СБ ООН. Предполагается, что они будут "говорить о глобальных вызовах, разумеется, будет затронута Сирия, нераспространение", отметила Науэрт.

Кроме того, по ее словам, у Помпео в предварительном порядке уже намечен ряд двусторонних встреч на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Помпео готов ко встрече с коллегой из КНДР, подтвердила Науэрт. "Приглашение было отправлено. Мы готовы", - сказала на этот счет официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также отметила, что во вторник Помпео проведет "ежегодный трансатлантический ужин", который "рассчитывают посетить многие европейские друзья", а в пятницу глава Госдепартамента встретится с "ближневосточными коллегами для обсуждения совместных усилий по обеспечению безопасности".

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в этом году российскую делегацию на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 25 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров". "Программа пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорке по традиции будет весьма насыщенной, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Она включает несколько десятков встреч с главами государств, правительств и внешнеполитических ведомств".

Теги
СШАКНДРВеликобританияРоссияКитайФранцияПомпео, Майкл (Майк)
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