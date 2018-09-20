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Ситуация на Корейском полуострове

Посол Южной Кореи: Сеул знает о поддержке РФ межкорейского диалога

У Юн Гын отметил высокую оценку со стороны Москвы в адрес действий южнокорейских властей по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Республика Корея знает о поддержке Россией диалога между Сеулом и Пхеньяном по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил ТАСС посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын, комментируя итоги саммита лидеров КНДР и Республики Корея.

"Мы знаем, что Россия всегда выражала и сейчас тоже выражает поддержку диалогу между Сеулом и Пхеньяном, а также высоко оценивает действия Республики Кореи в урегулировании ситуации на Корейском полуострове", - сказал он.

"В частности, если мы говорим о возможности соединения железнодорожных путей, будущая объединенная корейская железнодорожная сеть может быть соединена с российской Трансссибирской железнодорожной магистралью", - добавил посол.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду провели встречу в Пхеньяне. По ее итогам лидеры двух стран подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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