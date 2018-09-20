Постпред Великобритании раскритиковала решение США прекратить помощь палестинским беженцам

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания сохраняет приверженность содействию Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и обеспокоена решением США прекратить его финансирование. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Мы привержены поддержке [палестинских] беженцев и обеспокоены недавним решением США о прекращении финансирования БАПОР, так как считаем, что эта организация - это дорога жизни", - сказала она.

Дипломат сообщила, что Лондон выделил $69 млн БАПОР. "Надеемся, это поможет удовлетворить потребности агентства и его программы не будут прерваны, - указала Пирс. - Призываем остальных нарастить поддержку организации".

31 августа администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование БАПОР. Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму 200 млн долларов, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС "ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".

Кроме того, на прошлой неделе Госдепартамент объявил о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. В письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт говорилось о том, что решение принято, поскольку ООП "не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем, а, напротив, ее руководство осудило мирный план США [...] и отказалось сотрудничать в вопросе мирного урегулирования и иным образом".