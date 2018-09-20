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Ситуация на Корейском полуострове

США настаивают на строгом соблюдении санкционного режима против КНДР

В Госдепартаменте заявили, что Пхеньян должен допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на "строгом соблюдении" санкций, которые были введены самим Вашингтоном и СБ ООН против КНДР. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ее спросили, продолжит ли вашингтонская администрация поддерживать санкционный режим в отношении Пхеньяна в тот момент, когда ситуация вокруг Корейского полуострова начинает улучшаться. "Без сомнения, и не только одни Соединенные Штаты хотят видеть строгое соблюдение санкций [против КНДР]. Необходимо обеспечивать соблюдение санкций... и есть страны, которые пытаются обойти санкции, но они не должны делать этого", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, "чтобы добиться денуклеаризации Северной Кореи, санкции должны выполняться". "Мы не можем сбрасывать обороты", - отметила Науэрт.

Присутствие инспекторов США и МАГАТЭ

Она также заявила о том, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны быть допущены на ядерные объекты КНДР. "Конечно же, присутствие инспекторов МАГАТЭ и Соединенных Штатов - это общее понимание. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией в ядерной сфере, когда речь заходит о демонтаже [ядерных объектов]... инспекторы МАГАТЭ будут частью этого. Это нормальное ведение дел, у нас есть общее понимание с другими странами", - подчеркнула представитель американского внешнеполитического ведомства.

Науэрт добавила, что США надеются получить от Сеула более подробную информацию о прошедшем межкорейском саммите.

С 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Президент Республики Корея и председатель Госсовета КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

Ким Чен Ын надеется в ближайшее время завершить денуклеаризацию страны в обмен на гарантии безопасности со стороны США, отметил также Мун Чжэ Ин.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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