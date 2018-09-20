Постпред США при ООН возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке и пообещала, что США ответят Тегерану за нападение на американское посольство в Багдаде. Соответствующее заявление она сделала, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

"Если и есть одна страна, которая является источником нестабильности на Ближнем Востоке, одна страна, которая заслуживает постоянного обсуждения в Совете Безопасности, - это не Израиль, а Иран", - сказала она. В частности, Хейли заявила, что Иран использует подконтрольные группы в Ираке для осуществления нападений на американцев.

"Есть причина, по которой эскалация иранской деятельности имеет последствия для американцев, - отметила постпред США при ООН. - Две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре".

"Администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена мириться с этим, - констатировала американский дипломат. - Иран мог остановить эти атаки, однако не счел нужным поступать таким образом, поэтому Белый дом послал жесткий сигнал Ирану. Мы возлагаем на Иран ответственность за нападения в Ираке на американские объекты и персонал и мы не будем колебаться, решительно защищая жизни американцев".