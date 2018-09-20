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Постпред США при ООН возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке

Никки Хейли заявила, что нападения на американцев совершают группы из Ирака, которые контролирует Иран

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли возложила на Иран ответственность за все конфликты на Ближнем Востоке и пообещала, что США ответят Тегерану за нападение на американское посольство в Багдаде. Соответствующее заявление она сделала, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

"Если и есть одна страна, которая является источником нестабильности на Ближнем Востоке, одна страна, которая заслуживает постоянного обсуждения в Совете Безопасности, - это не Израиль, а Иран", - сказала она. В частности, Хейли заявила, что Иран использует подконтрольные группы в Ираке для осуществления нападений на американцев.

"Есть причина, по которой эскалация иранской деятельности имеет последствия для американцев, - отметила постпред США при ООН. - Две недели назад две поддерживаемые иранцами группы осуществили нападение с использованием ракет на посольство США в Багдаде и на консульство США в Басре".

"Администрация [президента США Дональда] Трампа не намерена мириться с этим, - констатировала американский дипломат. - Иран мог остановить эти атаки, однако не счел нужным поступать таким образом, поэтому Белый дом послал жесткий сигнал Ирану. Мы возлагаем на Иран ответственность за нападения в Ираке на американские объекты и персонал и мы не будем колебаться, решительно защищая жизни американцев".

Теги
СШАИранИракИзраильТрамп, ДональдХейли, Никки
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