Власти Вероны отозвали у Порошенко статус почетного гражданина

РИМ, 21 сентября. /ТАСС/. Городской совет Вероны отозвал почетное гражданство, присвоенное ранее президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщается в Facebook культурной ассоциации "Венето - Россия", одной из многих местных общественных организаций, добивавшихся такого решения.

"Минувшим вечером городской совет Вероны проголосовал 30 голосами "за" (трое "против") за документ, запускающий процедуру отзыва почетного гражданства у Петра Порошенко. Спасибо всем за поддержку", - говорится в короткой публикации.

1 июня 2016 года городской совет Вероны по предложению сейчас уже бывшего мэра Флавио Този объявил президента Украины Петра Порошенко почетным гражданином. Таким образом было решено отблагодарить украинского лидера за содействие в возвращении городу украденных в ноябре 2015 года полотен мастеров Возрождения. 17 работ, принадлежащих кисти Тинторетто, Мантеньи, Пизанелло, Рубенса, Карото, были украдены из музея Кастельвеккьо (Старый замок) и в конечном итоге обнаружены в Одесской области Украины.

Однако возврат произведений искусств общей стоимостью €16 млн сильно затянулся и был осуществлен лишь в конце 2016 года. Тем временем в городе собрали тысячи подписей под петицией об отзыве поспешно присвоенного украинскому президенту почетного гражданства. В частности, составители документа отмечали недопустимость политики лидера Украины в восточной части страны. Указывалось, что он пришел к власти незаконно в результате государственного переворота.

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