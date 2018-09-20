Болтон обещал периодически актуализировать новую стратегию кибербезопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Новая стратегия США в области кибербезопасности, утвержденная президентом Дональдом Трампом, нацелена на недопущение диверсий против Соединенных Штатов и будет периодически корректироваться, чтобы быть адекватной и учитывать меняющиеся реалии. Такие пояснения дал в четверг на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы будем реагировать как защитными, так и наступательными средствами на деятельность в киберпространстве любого иностранного государства, направленную против Соединенных Штатов", - сказал Болтон, конкретизировав задачу нового документа. "Мы не добиваемся нагнетания враждебных действий [в киберпространстве]. Мы намереваемся создать мощную структуру сдерживания, способную убедить противника не наносить удар первым", - продолжал он.

Помощник президента заверил также, что простым американцам, включая предпринимателей, не стоит опасаться случайно стать объектом наступательных киберопераций спецслужб США. "Речь идет о действиях против наших зарубежных недругов. В этом и заключается весь смысл, который не имеет никакого отношения к внутренней [ситуации в США]. Факт заключается в том, что неприкосновенность личной жизни многих американцев находится под угрозой, исходящей со стороны зарубежных недругов", - утверждал Болтон.

"Не стоит предаваться иллюзиям насчет того, что проблему можно решить [раз и навсегда], приняв определенные защитные меры. История конфликтов говорит о том, что защитные меры и наступательные контрмеры развиваются во времени и не останавливаются", - пояснил Болтон, сравнив новую стратегию в области кибербезопасности США с живым организмом. "Мы будем периодически пересматривать ее, чтобы она оставалась актуальной", - резюмировал он.

Документ отменяет ограничения, наложенные предыдущей администрацией Барака Обамы на кибероперации Соединенных Штатов наступательного характера. "Это соответствует параграфу 1642 закона о санкционировании в области национальной обороны, который делает акцент на операциях по внедрению со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи", - пояснил Болтон. Он информировал об оптимизации аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме в целях ликвидации дублирования функций различными должностными лицами.