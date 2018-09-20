Sky: Великобритания создаст киберподразделение для противостояния России

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания создаст наступательное киберподразделение численностью до 2 тыс. человек для противостояние угрозе, якобы исходящей со стороны России. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News , который сослался на план британского минобороны и Центра правительственной связи (ЦПС).

Новое подразделение, как ожидается, позволит расширить возможности Соединенного Королевства для ведения войны в киберпространстве и будет ориентировано на проведение наступательных киберопераций.

Согласно информации источников Sky News, на реализацию этого плана Лондон потратит минимум £250 млн ($331 млн) и, таким образом, с привлечением дополнительного числа специалистов в четыре раза увеличит свой наступательный потенциал в киберпространстве.

Британские СМИ в сентябре сообщили, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России в ответ на отравление в марте этого года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава ЦПС Джереми Флеминг между тем заявил, что Великобритания и поддерживающие ее страны будут противостоять угрозе, которая, по их мнению, исходит от России, используя "широкий спектр инструментов".

Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в городе Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.