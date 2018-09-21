NBC: полиция Нью-Йорка готовится к отражению возможных химатак после инцидента в Солсбери

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нью-Йорка усиливают степень своей готовности к возможности совершения нападения с использованием отравляющих веществ на территории мегаполиса в свете инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC .

Она приводит слова главы контртеррористического подразделения управления городской полиции Джона Миллера. Как он отметил, выступая на брифинге для журналистов, нью-йоркские правоохранительные органы, в частности, недавно провели серию масштабных учений, призванных повысить степень готовности к возможным инцидентам с применением химического или биологического оружия.

Как отметил Миллер, власти Нью-Йорка сотрудничают в данной сфере с коллегами из Великобритании. В частности, составлен список лиц, которые могут быть целями для возможной атаки. По данным NBC, в него входят в том числе бывшие граждане России и лица, критикующие нынешние российские власти.

"Мы сравнили наши данные с теми, которые имеются у наших коллег в Соединенном Королевстве по этому вопросу", - приводит канал слова Миллера. "Мы очень тесно работаем с ФБР по поводу того, кто может являться потенциальной целью, - уточнил он. - С этими людьми поговорили, их адреса отмечены в наших системах".

Власти Нью-Йорка также предпринимают усилия с целью минимизировать любую возможность таких атак. По словам Миллера, полиция всегда серьезно относилась к таким потенциальным угрозам, однако еще более усилила бдительность в свете инцидента в Солсбери. Кроме того, правоохранительные органы усиливают безопасность из-за открывшейся в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН. Вместе с тем также выступавший на брифинге шеф городской полиции Джеймс О'Нилл заявил, что в настоящий момент у властей нет данных о возможности совершения терактов в ходе проведения сессии ГА.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.