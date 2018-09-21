Хейли назвала безответственным решение Джона Керри не сообщать о своих контактах с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри продемонстрировал безответственность и неуважение к администрации президента Дональда Трампа, не поставив ее заранее в известность о своих контактах с руководством Ирана. Выступая с таким заявлением в четверг в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отметила, что экс-глава внешнеполитического ведомства Генри Киссинджер никогда бы не поступил подобным образом.

"Это было безответственно и неуважительно", - подчеркнула она, отвечая на просьбу прокомментировать серию выступлений Керри, выражавшего мнение, что Киссинджер на его месте тоже не стал бы уклоняться от встреч с руководством Ирана. "Доктора Киссинджера нельзя сравнивать с тем, что сотворил Керри. Киссинджер, даже когда он едет на встречу с любым лидером в мире, дает нам знать об этом до и после такой встречи. Он всегда ставит нас в известность", - пояснила дипломат, по словам которой, в данном случае действия Керри "нанесли вред Америке".

"Он [на встречах с иранцами] заявлял о том, что США надо занять выжидательную позицию. А мы в это самое время ищем подходы к Ирану, пытаемся заставить их признать [факт] проведения испытаний баллистических ракет, поддержки терроризма, поставок оружия хуситам в Йемене", - заключила Хейли, добавив, что склонна оставить юристам право выбирать меры привлечения экс-госсекретаря к ответственности.

Киссинджер, являясь сторонником концепции политического реализма, играл доминирующую роль во внешней политике США в 1960-1970 годы. С его именем связаны многие дипломатические шаги, в том числе инициатива проведения политики разрядки международной напряженности, результатом которой стало значительное ослабление напряжения в советско-американских отношениях и снижение накала противостояния социалистических и капиталистических стран. Одним из элементов этой политики стали переговоры об ограничении стратегических вооружений, приведшие к подписанию в 1972 году американо-советских договоров об ограничении стратегических вооружений и о противоракетной обороне, а также целого ряда соглашений о двустороннем сотрудничестве в невоенных сферах.

13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что экс-госсекретарю Джону Керри, который открыто говорит о своих контактах с властями Ирана в СМИ, не следует давать Тегерану советы, как работать с нынешней администрацией Белого дома. Керри неоднократно критиковал решение Трампа выйти из ядерной сделки с Тегераном.