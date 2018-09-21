Bloomberg: Facebook будет меньше содействовать кампании Трампа на перевыборах

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители социальной сети Facebook намерены оказывать меньше прямого содействия избирательному штабу президента США Дональда Трампа в ходе его грядущей кампании перед выборами в 2020 году. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Ранее Facebook заподозрили в том, что соцсеть в ходе президентских выборов 2016 года оказывала штабу Трампа в разы большую поддержку, чем кампании его тогдашней соперницы от демократов Хиллари Клинтон. Соцсеть, в частности, активно консультировала помощников Трампа по поводу размещения политической рекламы. Представителям Facebook даже пришлось выступать с разъяснениями в ходе слушаний в Конгрессе США.

Теперь же из-за критики Facebook решила отказаться от активного содействия предвыборному штабу Трампа, отмечает Bloomberg. По его данным, соцсеть продолжит консультировать штаб по техническим аспектам и обучать его сотрудников основным правилам размещения рекламы. Однако представители компании не будут посещать штаб-квартиру кампании Трампа так же часто, как в ходе предыдущей президентской гонки, и откажутся от предоставления любой помощи, которую можно будет истолковать неверным образом.

Республиканец Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Трамп вступил в должность президента 20 января прошлого года. При этом он неоднократно заявлял о решимости баллотироваться на второй срок. Следующие президентские выборы в США пройдут осенью 2020 года.