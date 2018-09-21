Суд продлил на 15 дней расследование дела о покушении на кандидата в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Бразильский федеральный судья Бруну Савину согласился продлить на 15 дней срок расследования дела о покушении на кандидата в президенты страны Жаира Болсонару. Об этом сообщил в четверг вечером информационный интернет-портал UOL.

Ранее с соответствующей просьбой в суд обратилась Федеральная полиция. По ее информации, к настоящему моменту следователи поговорили с 38 людьми, взяли показания у 15 свидетелей, три раза допрашивали задержанного и проанализировали два терабайта аудиовизуальных материалов.

Болсонару нанесли ножевое ранение 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 28% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов, который запланирован на 7 октября.