Комиссия РФ и США по военнопленным и пропавшим без вести соберется в ноябре

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Новое пленарное заседание совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести состоится в ноябре в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг.

"Совместной комиссии 26 лет. Она была создана президентами [Джорджем Гербертом Уокером] Бушем и [Борисом] Ельциным. <...> В течение ряда лет она по сути пребывала в забвении, причем с обеих сторон, не было крупной деятельности. Однако в последние четыре года мы видим невероятный всплеск активности, оживление комиссии - до уровня ежегодного проведения ее пленарных заседаний", - отметил Маккиг.

"Нынешнее пленарное заседание пройдет в ноябре. В прошлом году мы собирались в Москве, в этом году мы принимаем россиян в Вашингтоне", - уточнил глава американского Агентства по учету военнопленных и пропавших без вести. Он является генерал-майором ВВС США в отставке. "Они стали чрезвычайно продуктивными", - заявил Маккиг, имея в виду пленарные и иные встречи комиссии.

"В рамках пленарных заседаний мы создали несущую конструкцию, включающую четыре рабочие группы, которые занимаются войной во Вьетнаме, войной в Корее, холодной войной и Второй мировой войной. Наши специалисты работают со своими [российскими] коллегами, мы взаимодействуем. И это - чрезвычайно успешная [работа], как вы говорите, - луч света в [двусторонних] отношениях. Несмотря на то, что отношения осложнены напряженностью, россияне с нами все еще поддерживают контакты, у нас налажены открытые каналы [совместной] деятельности, открытые каналы связи", - подчеркнул отставной военачальник.

"Это чрезвычайно успешные отношения", - сказал в заключение про работу комиссии Маккиг. При этом он подтвердил, что считает "чрезвычайно успешными" и "касавшиеся войны в Корее технические переговоры [в рамках комиссии], которые прошли лишь в августе".

Совместная комиссия была создана в 1992 году как площадка для взаимодействия двух стран с целью установления судеб военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы военных конфликтов. Сопредседателями комиссии являются отставные генерал-полковник Валерий Востротин и генерал Роберт Фоглсонг.