Глава энергетического управления Китая Нур Бекри обвинен в коррупции

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины приступила к проведению расследования в отношении главы Государственного энергетического управления (ГЭУ) КНР Нура Бекри, обвиняемого в "серьезных нарушениях". Об этом сообщил в пятницу антикоррупционный регулятор.

"Нур Бекри подозревается в серьезных дисциплинарных и правовых нарушениях, <...> над ним установлен надзор, инициировано расследование", - отмечается в коротком заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Нур Бекри - уроженец Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, северо-запад страны), уйгур по национальности. Вступил в ряды КПК в 1982 году, с 1998 по 2000 год был мэром города Урумчи (административный центр СУАР). С 2008 по 2014 год занимал должность председателя администрации автономного района, с декабря 2014 года возглавил ГЭУ страны.

Борьба со злоупотреблениями при исполнении служебных обязанностей в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, в том числе пожизненно, не только рядовые госслужащие, но и официальные лица высокого ранга.

Согласно статистике, только за 2017 год свыше 159 тысяч человек подверглись в КНР различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.