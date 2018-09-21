Абэ посетит США для участия в ГА ООН и проведет переговоры с Трампом

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с визитом США с 23 по 27 сентября для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и переговоров с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр посетит Нью-Йорк с 23 по 27 сентября и примет участие в 73-й по счету сессии Генассамблеи ООН, его выступление там намечено на 25 сентября. Кроме того, 23 сентября он будет присутствовать на ужине с президентом США [Дональдом] Трампом. А на 26 сентября запланирована встреча на высшем уровне между лидерами Японии и США", - сказал он.

По его словам, нынешний визит Абэ в Нью-Йорк Япония рассматривает как хорошую возможность для обсуждения с США и другими странами международных и региональных проблем, в том числе связанных с КНДР.

Вместе с Абэ США также посетит министр иностранных дел Японии Таро Коно.