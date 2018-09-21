Япония и США проведут новый раунд торговых переговоров 24 сентября

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер проведут в Нью-Йорке 24 сентября новый раунд консультаций по двусторонним вопросам в торговых отношениях. Об этом японский министр заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

"Мы проведем встречу с господином Лайтхайзером в понедельник на следующей неделе в Нью-Йорке. Мы намерены приложить все усилия, чтобы добиться результата, который принес бы пользу обеим странам. Кроме того, мы рассчитываем подготовить повестку для предстоящих переговоров на высшем уровне между лидерами Японии и США", - отметил Мотэги.

Предыдущий раунд торговых консультаций Токио и Вашингтона в таком формате состоялся в августе. В Нью-Йорк также отправится с визитом министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Он, как ожидается, проведет переговоры с представителями США и ЕС, в ходе которых обсудит, в частности, торговые разногласия США и Китая и ситуацию на мировом рынке.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от своих помощников выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле. Вместе с тем Япония продолжает уделять большее внимание соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое было заключено одиннадцатью странами региона без участия США.