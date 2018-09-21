Южнокорейские депутаты отправятся в США, чтобы рассказать об итогах межкорейского саммита

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Правящая Демократическая партия "Тобуро" Республики Корея направит в США делегацию, чтобы проинформировать ведущих американских политиков об итогах межкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне 18-20 сентября. Об этом сообщил в пятницу председатель демпартии Ли Хве Чхан.

"Некоторые [представители истеблишмента в США] дают саммиту негативные оценки, поэтому крайне важно разъяснить его итоги и выработать единую точку зрения", - отметил политик, говоря о целях предстоящей на следующей неделе поездки.

По его словам, Северная Корея в ходе переговоров на высшем уровне ясно продемонстрировала готовность к полной и необратимой денуклеаризации, упомянув в итоговой декларации возможность демонтажа главного ядерного объекта - исследовательского комплекса в Йонбене.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по итогам саммита подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений.

Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также при условии ответных шагов со стороны США согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.