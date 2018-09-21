Пентагон: США рассчитывают возобновить поиски останков своих военнослужащих в КНДР весной

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает возобновить поиски на территории КНДР останков американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, будущей весной. Об этом сообщил в четверг в интервью журналистам, директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг.

Согласно изложенной им информации, переговоры на эту тему ведутся через постоянное представительство КНДР при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. При этом Маккиг уточнил, что Пхеньян уже передал Вашингтону в письменной форме свое предложение относительно условий возобновления поисковых работ. Однако этот проект договоренности не устроил американскую сторону, в первую очередь по причине требования компенсации расходов КНДР, которое Вашингтон счел неоправданно завышенным, признал представитель Пентагона.

Новые предложения Пхеньяна были во многом схожи с договоренностью, достигнутой двумя сторонами в 2011 году, но, как выразился Маккиг, "составлялись с учетом инфляции". В связи с этим глава американского Агентства по учету военнопленных и пропавших без вести рассказал, что Северная Корея, к примеру, настаивала на передаче ей восьми карет скорой помощи для обслуживания в случае необходимости представителей США. Маккиг, являющийся генерал-майором американских ВВС в отставке, заявил, что в этом нет необходимости, поскольку поисковые команды США укомплектованы и медиками.

Как отметил высокопоставленный представитель Пентагона, американская сторона на прошлой неделе предложила северокорейской провести в октябре "в третьей стране" переговоры по условиям возобновления поисков останков военнослужащих США. При этом отставной военачальник отмел прогнозы относительно того, что эти контакты могут и не увенчаться успехом. "Мы в полной мере ожидаем, что будем в состоянии достичь приемлемого соглашения, устраивающего обе страны и отвечающего их целям", - подчеркнул Маккиг.

Он также отметил, что переданные КНДР в июле Соединенным Штатам 55 контейнеров с останками американских военнослужащих наверняка содержат прах намного большего числа людей. Маккиг пояснил, что делает этот вывод, опираясь на уже имеющий у американских специалистов опыт исследования таких останков.

Он отрицательно ответил на вопрос корреспондента ТАСС, вооружают ли сотрудников американских поисковых команд в КНДР. "Поскольку мы занимаемся гуманитарной миссией, нигде в мире наши команды не разворачиваются в военной форме и не имеют оружия", - сказал по этому поводу Маккиг. Пропавшими без вести в войне на Корейском полуострове (1950-53) до сих пор числятся около 7,6 тыс. человек. Пентагон считает, что на территории КНДР находятся останки примерно 5,3 тыс. военнослужащих США.